Manovra, via libera dal Quirinale: Mattarella firma il decreto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con la manovra di correzione dei conti. Si tratta del dl 24/04/2017 che contiene "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo". Il testo può ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.