Mafia, Grasso: scritte di Locri hanno prodotto l'effetto contrario

Le scritte contro don Luigi Ciotti e gli "sbirri" sul vescovado di Locri "se volevano ottenere un effetto, hanno ottenuto quello contrario, cioè di piena solidarietà da parte di tutta Italia a Libera, a Ciotti e a questo movimento che è un movimento per la legalità". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, giunto nella città calabrese in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.