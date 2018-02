M5s, Grillo: ci attaccano per istinto di sopravvivenza

"È un istinto di sopravvivenza, non è una linea politica la loro. È un mondo che sta scomparendo, è chiaro che lo difendono con le unghie. Sono incazzati che un comico possa aver fondato il primo movimento che c'è in Italia". Così Beppe Grillo che rilancia su Twitter un servizio della tv Srf sul M5s. Nell'intervista parla anche di Luigi Di Maio: "Il dialogo c'è sempre, io sono sempre in mezzo alle strade, ma mi sembra che anche lui sia tra la gente".