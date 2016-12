M5s, Fico: "Sul reintegro di Pizzarotti deciderà Beppe Grillo"

Sul reintegro nel Movimento 5 stelle del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, "deciderà il garante del M5s, Beppe Grillo". Lo ha detto il deputato pentastellato Roberto Fico, definendosi "contento" per l'archiviazione del procedimento a carico di Pizzarotti per le nomine per il Teatro Regio di Parma, che ne ha comportato la sospensione dal Movimento. "Il punto - ha aggiunto Fico - non era l'avviso di garanzia ma la mancata comunicazione dell'avviso".