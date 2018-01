M5s, Di Maio: "Le candidature le sto decidendo con Grillo"

"Grillo e io ci sentiamo continuamente. Anche in queste ore per la gestione delle liste di candidati che stiamo decidendo insieme". Lo ha dichiarato il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, a margine di un evento in Emilia Romagna a Cavriago. "Il nostro Movimento senza Beppe Grillo non può esistere. Faremo insieme la campagna elettorale", ha aggiunto.