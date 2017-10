M5s, Di Maio in Sicilia: "Votate per il futuro e per il cambiamento"

"I siciliani sono uomini contagiosi e se il 5 novembre passerà il programma M5s, tutti cominceranno a credere che le cose possono cambiare". Lo ha detto Luigi Di Maio a Catania per sostenere la candidatura di Cancelleri. "Noi non vi diciamo che risolviamo i problemi in un anno ma scegliamo il futuro. Se vinciamo gli impresentabili di Musumeci li vedo in un angolo all'Ars mentre Cancelleri li taglia lo stipendio e il vitalizio. Votate il cambiamento".