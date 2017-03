Lingotto, Matteo Orfini: "La sinistra italiana siamo noi, è il Pd"

"Sinistra è una parola bella davvero che si porta dietro una storia, che è speranza e passione, noi dobbiamo sempre stare attenti a maneggiare la parola sinistra che non va chiusa in uno spazio angusto, che non può essere minoranza o essere chiusa in un partitino". Lo ha affermato Matteo Orfini dal palco del Lingotto, aggiungendo: "La sinistra italiana siamo noi, è il Pd, poi ci interessa discutere con tutti".