Jobs Act, il ministro Boschi attacca Landini "Non accettiamo lezioni di moralità"

12:58 - Il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, torna a difendere il Jobs Act e attacca il leader della Fiom, Maurizio Landini: "Questo Governo non accetta lezioni di moralità da nessuno. Landini sta spostando lo scontro sul piano ideologico perché nel merito del Jobs act ha poco da dire". Sulla faida interna al Pd, il ministro appare ottimista: "Non c'è alcun rischio di scissione, improbabile il ricorso alla fiducia".

"Non vogliamo elezioni anticipate" - Come già più volte ribadito dal premier, Matteo Renzi, Boschi conferma che il governo non ha nessuna intenzione di spingere per un voto anticipato: "Non c'è il rischio di elezioni anticipate, sicuramente non è nel desiderio del governo. Abbiamo un programma che va fino al 2018 con riforme serie. Ha bisogno di tempo per essere attuato. Intendiamo lavorare fino al 2018, poi i cittadini giudicheranno il nostro lavoro", dichiara la Boschi a margine del convegno "How can we govern Europe?" a Firenze.



"Rispetteremo cronoprogramma Riforme" - Quello per le riforme "sicuramente è un piano impegnativo, ma saremo in grado di rispettare gli impegni e il cronoprogramma che ci siamo dati - dichiara poi il ministro -. Sappiamo che sono sfide ambiziose e impegnativema questo non ci spaventa. Ci stiamo impegnando quotidianamente in Parlamento, dove il governo ha presentato un piano di riforme che chi ci ha preceduto non è riuscito a fare".