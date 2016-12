Jobs act, arriva il via libera definitivo del Senato: è legge

22:17 - L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo, con 166 sì, 112 no e 1 astenuto, alla delega sul lavoro, ormai conosciuta come Jobs act, per la quale il governo aveva chiesto il voto di fiducia. I dissidenti dem hanno votato sì "per senso di responsabilità", tranne il senatore Corradino Mineo che ha accusato: "L'esecutivo sta abusando del suo potere in modo grave".

Renzi esulta: "L'Italia cambia davvero" - "Il Jobs Act diventa legge. L'Italia cambia davvero. Questa e' #lavoltabuona. E noi andiamo avanti". Cosi' il premier Matteo Renzi commenta su Twitter l'approvazione del Jobs Act.



Poletti: "Il testo migliorato dal Parlamento" - "Il testo sul lavoro è stato significativamente cambiato e significativamente migliorato", ha commentato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Si tratta, ha aggiunto, "di un riconoscimento del lavoro del parlamento che il governo accoglie positivamente". Il ministro ha quindi ringraziato il Parlamento e ha precisato che "il lavoro è una delle questioni essenziali" su cui agire.



Critico Vendola (Sel) - "Smantellano civiltà dei diritti del lavoro e lo chiamano Jobs Act", ha detto il presidente di Sinistra Ecologia Libertà, su twitter dopo l'approvazione del Jobs act al Senato. "Il governo Renzi - prosegue il leader di Sel - è diventato così l'alfiere delle battaglie storiche della destra sui diritti del lavoro. Immaginare - conclude Vendola - che la perdita di diritti e di reddito lavoro possa aiutare il sistema economico ad uscire dalla crisi è pura superstizione".