Italicum, Renzi: "Niente ricatti"Minoranza Pd: non lo votiamo

19:25 - "Martedì alle 12 si chiude". Il premier Matteo Renzi, all'assemblea dei senatori Pd, concede l'ultimo spazio di confronto rinviando l'avvio del voto sull'Italicum. "Vi do disponibilità a discutere fino all'ultimo - ha detto Renzi - rimandiamo l'inizio del voto a martedì pomeriggio. Però sia chiaro: io cerco accordi con tutti fino all'ultimo, ma non sono sotto ricatto di nessuno".

"Hic Rodus hic salta. Adesso dobbiamo decidere e chiudere la legge elettorale sennò c'è il Consultellum - ha ricordato il presidente del Consiglio -. Non ci sono spazi per soluzioni alternative rispetto alla legge che vi ho proposto, ma possiamo prenderci ancora qualche ora alla ricerca di soluzioni tecniche".



Minoranza Dem: così com'è l'Italicum non lo votiamo - I circa 30 senatori della minoranza del Pd che hanno presentato un emendamento contro i capilista bloccati non voteranno l'Italicum se esso dovesse essere respinto in Aula, ma devono decidere se tale posizione si tradurrà in un "no" o nella non partecipazione al voto. Lo ha detto Miguel Gotor, primo firmatario dell'emendamento



Quirinale, "ora gli incontri con altri partiti" - Durante l'incontro con i senatori del suo partito, Renzi ha anche parlato dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica: "In questa settimana e nella prossima si incontreranno tutti gli altri partiti. Farò una proposta di candidatura all'assemblea dei grandi elettori, mercoledì o giovedì, prima dell'inizio delle votazioni".



Banche, arrivano nuove misure - Martedì il Consiglio dei ministri adotterà "i provvedimenti" sulle banche. Lo ha confermato il premier all'Assemblea dei senatori del Pd. L'annuncio ha causato una raffica di sospensioni al rialzo in Borsa tra le popolari per le attese legate all'eliminazione del voto capitario, che favorirebbe nuove aggregazioni tra banche.



Camera,addio bicameralismo perfetto - Sì dell'Aula della Camera al primo degli otto articoli del ddl costituzionale, che contiene le norme in base alle qualie viene abbandonato il bicameralismo perfetto. I voti a favore sono stati 293, 134 i contrari, 2 gli astenuti. Contro hanno votato anche diversi deputati di Forza Italia, in dissenso dal gruppo.