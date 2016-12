Italicum, minoranza Pd non partecipa a voto: governo prende in giro

"La mozione della maggioranza sull'Italicum dà l'idea che non si voglia far nulla". Così Pierluigi Bersani giustifica la scelta di non partecipare al voto da parte della minoranza del Partito democratico. "La nuova mozione, che apre senza dare alternative, non credo ci faccia fare concreti passi in avanti", afferma dal canto suo Roberto Speranza. "Il massimo che posso fare per dignità e non votare", ribadisce.