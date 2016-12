Italicum, la Boschi: "Passerà in Aula" Bersani: "Da Renzi pressioni indebite"

17:18 - A votare la legge elettorale "sarà una maggioranza ampia e compatta". Lo assicura il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, ricordando che "il premier Renzi ha detto che martedì decideremo se porre la fiducia sul testo della riforma". "Non è una prova di forza - riprende la Boschi -. Vedremo cosa succederà in Aula. Credo si tratti di determinazione nel rispetto degli impegni presi con i cittadini".

Il ministro, a margine delle celebrazioni del 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), sfodera poi un po' di ironia: "Sono appena 9 anni che i cittadini aspettano una nuova legge elettorale...".



E chiama poi in causa l'ex premier, Enrico Letta: "Purtroppo, durante la fase del governo Letta, le riforme costituzionali e la legge elettorale si erano bloccate. Grazie all'iniziativa del Pd e del governo Renzi, si è riaperto un percorso di riforme, con una maggioranza ampia che comprendeva anche Forza Italia" e, in una prima fase, anche la Lega".



Bersani: "Da Renzi pressioni indebite" - Ma sulla riforma della legge elettorale torna all'attacco Pierluigi Bersani: "Quella di Renzi che dice che se la legge non passa cade il Governo è una pressione sul Parlamento indebita perché non tocca al governo. Io sono affezionato alla mia 'ditta', il Pd. Ma ha una regola: davanti a temi costituzionali ogni singolo parlamentare si assume liberamente le sue responsabilità", dichiara l'ex segretario del partito.



"Qui non si sta discutendo di un comma di una legge elettorale, si sta discutendo dell'incrocio tra legge elettorale e riforma della Costituzione e quindi si sta cambiando il sistema, cosa che meriterebbe un po' di attenzione. In nessuna democrazia che conosco la Costituzione e le leggi elettorali sono un affare del Governo", conclude Bersani.