Inchiesta Napoli, presidente Sma Campania annuncia dimissioni

Campania, Biagio Iacolare (Udc)

Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, ha annunciato che si dimetterà dall'incarico. Iacolare è coinvolto nell'inchiesta della procura di Napoli sulle promesse di tangenti documentate nei video di Fanpage. "Per evitare qualsiasi strumentalizzazione in ordine a una vicenda dai contorni oscuri e inquietanti, Iacolare rassegnerà le sue dimissioni", ha detto il suo legale, Nello Palumbo.