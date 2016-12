3 marzo 2015 Ilva, ok definitivo della Camera al decreto Renzi: "Per Taranto riparte la speranza" Protesta del M5S che in Aula ha esposto cartelli con un disegno di un bambino che invita il padre ad "ammazzare il mostro" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:18 - L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione del decreto legge Ilva. Il testo è passato con 284 sì, 126 no (M5S, Lega e Sel) e 50 astenuti (Forza Italia e Fdi). Poco prima del voto, i Cinquestelle avevano annunciato il proprio "no" esponendo cartelli con un disegno di un bambino di Taranto che invita il padre ad "ammazzare il mostro". Per il premier Matteo Renzi, invece, ora "per Taranto riparte la speranza".

Il tweet di Renzi: "Riparte la speranza" - "Approvato definitivamente il decreto legge. Per Taranto (e per l'Ilva) riparte la speranza". E' il messaggio su Twitter del presidente del Consiglio Matteo Renzi, che lo accompagna con l'hashtag #lavoltabuona.



M5S: "E' un modo per far rientrare le banche dalle loro esposizioni" - "E' una proroga a vita dell'Ilva che è in realtà solo un modo per far rientrare le banche dalle loro esposizioni per poi lasciare debiti e danni a carico dello Stato. Ecco cos'è il decreto Ilva', hanno invece detto gli esponenti del M5S.