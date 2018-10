Il sindaco di Riace: "Andiamo avanti anche senza soldi pubblici"

Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, non ha intenzione di arrendersi, e assicura che "anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli, perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza". Riace, sottolinea, "rappresenta un'idea che va contro la civiltà della barbarie", e per questo, per trasmettere "questo messaggio al governo", il primo cittadino farà "ricorso al Tar come fatto morale".