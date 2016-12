I look ladylike delle ministre al concerto del Quirinale: rosso e bianco colori vincenti

Dopo il tailleur blu elettrico il giorno della nomina e l'abito rosso acceso al gala del Maggio musicale fiorentino, questa volta la Ministra per le Riforme punta sul particolare: scarpa rosso vernice, tacco da vertigini e pochette in abbinamento, tutto il resto del look invece è sobrio per Maria Elena Boschi, ospite al concerto del Quirinale per il 2 di giugno. Abito scarlatto taglio classico per la titolare della Difesa Pinotti, mentre la Ministra dell'Istruzione Giannini indossa un tailleur bianco, smanicato e sbarazzino, che preannuncia aria d'estate.