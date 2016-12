14:42 - "Votare di notte come i ladri con un presidente del Senato senza dignità un testo con parti addirittura mancanti. Ieri notte è andata in onda l'ennesima pagliacciata di una repubblica in mano a golpisti e tangentari". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo in un post dal titolo "Dittatura con la vaselina".