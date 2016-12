Governo, Salvini: voto subito, Consulta e Mattarella facciano presto

"Voto subito con qualunque legge elettorale. Facciano in fretta la Consulta e il presidente Sergio Mattarella, non accetteremmo un quarto premier non eletto da nessuno. Non temiamo alleanze, ma inciuci". Lo ha dichiarato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, aggiungendo: "In tema di immigrazione e sicurezza purtroppo il Movimento 5 Stelle è più a sinistra del Pd. Un'alleanza con Forza Italia? Ci stiamo ragionando".