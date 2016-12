Giornalismo, annunciati i vincitori del Premio Biagio Agnes 2015

17:48 - I 12 vincitori della VII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo “Biagio Agnes”, presieduto da Simona Agnes, sono stati annunciati a Roma alla presenza di Gianni Letta, Presidente della Giuria del Premio, e del Direttore Generale della Rai Luigi Gubitosi. I tre giorni della kermesse sono in programma a Capri dal 19 al 21 giugno 2015, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Capri.

Il premio sarà consegnato nel Chiostro Grande del complesso monumentale della Certosa di San Giacomo. Ecco i vincitori:



Premio Internazionale: Alessandra Galloni, responsabile dei contenuti per il Sud Europa per Thomson Reuters;

Premio alla Carriera: Jas Gawronski, editorialista de La Stampa;

Premio Giornalista nel Governo: Paolo Gentiloni, Ministro degli Esteri;

Premio per la Carta Stampata: Virman Cusenza, direttore de Il Messaggero;

Premio per la Televisione: Tg1, diretto da Mario Orfeo che salirà sul palco con la squadra dei suoi più stretti collaboratori;

Premio per la Radio: RTL 102.5, tra i network radiofonici più ascoltati in Italia. A ritirare il Premio a Capri sarà il direttore Luigi Tornari;

Premio Costume e Società: Closer, settimanale femminile francese edito da Mondadori France. Ritirerà il Premio l'Amministratore Delegato del Gruppo Mondadori Ernesto Mauri;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Ilsussidiario.net, quotidiano laico online tra i più letti in Italia, diretto da Luca Raimondi che ritirerà il Premio;

Premio Giornalista Scrittore: Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera e autore del libro “La guerra dei nostri nonni” (Mondadori, 2014);

Premio Giovani Under 35: Nathania Zevi, giornalista di Agorà;

Premio Speciale: Bernardo Valli, editorialista de La Repubblica e storico inviato speciale, fra i più esperti di politica internazional ed Enrico Vanzina, giornalista, scrittore e sceneggiatore.



Soddisfatta Simona Agnes, Presidente del Premio: “Anche quest’anno - commenta - siamo orgogliosi di aver conferito il Premio ad alcuni dei protagonisti più influenti del panorama dell’informazione italiana ed europea. I direttori delle testate premiate saranno accompagnati sul palco della Cerimonia dalla squadra di collaboratori che ha contribuito a determinarne il successo”.



In linea con lo spirito che anima la Fondazione Biagio Agnes, sono state assegnate, per il terzo anno consecutivo, due Borse di studio a giovani giornalisti praticanti. I vincitori di questa edizione sono il primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS di Roma e della Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica di Milano.



La Cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 giugno nel corso di una serata di gala alla quale verrà dato ampio risalto mediatico e che vedrà l’alternanza sul palco delle eccellenze del giornalismo nazionale ed internazionale assieme a big dello spettacolo.