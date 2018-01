Un fiore "petaloso" disegnato da un bambino: ecco il simbolo della lista Civica popolare-Lorenzin

Un fiore "petaloso e non una margherita, disegnata da un bimbo, gialla come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro". E' il simbolo ufficiale della lista Civica popolare, presentata dal ministro della Salute come il partito che aspira a essere "il vaccino per il Paese contro incapacità e populismo" e che dice "no alla campagna alla Cetto Laqualunque". Il logo presenta la scritta "Civica popolare-Lorenzin" su un fondo rosso sotto i simboli di Idv, Centristi per l'Europa, Democrazia solidale, Ip e Ap.