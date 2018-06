Tvboy colpisce ancora: spuntano 4 nuovi murales tra Roma e Firenze

Dopo il bacio di Salvini e Di Maio, il collettivo "Tvboy" è tornato con quattro nuove rappresentazioni sui muri dei palazzi di Roma e Firenze. Nel Vicolo Cellini della Capitale è comparso uno sticker di Virginia Raggi con un cartello in mano: "Viva le buche abbasso i murales". Sempre a Roma in Piazza della Torretta è comparsa una rappresentazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che mostra il nuovo programma di governo. Il neo premier è il protagonista anche di un terzo murales comparso nel Vicolo del Fico in occasione dei Mondiali in Russia dal titolo "Il Tridente": Putin, Trump e Conte, sorridenti, indossano le divise delle rispettive squadre calcistiche.

A Firenze, invece, era comparso uno sticker di Matteo Renzi che con un'espressione triste mostra un cartello, sopra lo sfondo tricolore una scritta: "Cercasi Futuro"