Palermo, il presidente Fico tiene le mani in tasca durante l Inno di Mameli

E' polemica per il comportamento tenuto da Roberto Fico durante l'Inno di Mameli, suonato in occasione delle celebrazioni per il 26esimo anniversario della strage di Capaci, a Palermo. Il presidente della Camera ha infatto tenuto le mani in tasca, come si vede dalla fotografia pubblicata da ilGiornale.it. Fico ha replicato alle critiche con un post pubblicato su Facebook: "Il rispetto per il Paese passa da qui, da quello che noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano tenuta in tasca per sei secondi mentre ero assorto da tutta quella energia e da quelle emozioni, piuttosto che tutto quanto detto e fatto in questa meravigliosa giornata. Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi tradisce lo Stato".