La gaffe di Di Maio: Siamo fatti per il 90% di acqua e sul web impazza l ironia

"Serve una rivoluzione culturale, l'acqua è un bene primario, se pensiamo che il corpo umano è costituito per più del 90% di acqua", ha detto Luigi Di Maio nel suo intervento in difesa dell'acqua pubblica durante il programma Presadiretta, in onda su Rai Tre. La percentuale indicata dal viceministro, tuttavia, è parecchio superiore alla realtà: il corpo umano è costituito di acqua per circa il 60-70%. La gaffe ha scatenato l'ironia sui social: "Non siamo mica meduse", hanno commentato molti utenti.