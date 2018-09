La copertina di Time dedicata a Matteo Salvini: E il nuovo volto dell Europa

Il settimanale statunitense dedica la sua copertina a Matteo Salvini: scelto per rappresentare il nuovo volto dell'Europa. "Stiamo lavorando per ristabilire lo spirito europeo che è stato tradito da chi governa l'Unione", ha detto il ministro dell'Interno nella lunga intervista che ha concesso alla corrispondente Vivienne Walt. L'articolo tocca temi come immigrazione, lavoro, rapporti Italia-Russia e il nuovo movimento populista lanciato da Steve Bannon, capo stratega di Trump. Sul tema Russiagate Salvini si schiera in difesa del presidente degli Stati Uniti: "Le fake news sono distribuite 24 ore su 24".