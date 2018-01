Gentiloni in fuga sulle Dolomiti: vacanze di Natale con la moglie Emanuela

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Lontano da Palazzo Chigi per qualche giorno, Paolo Gentiloni ritrova il sorriso. Chi pubblica in esclusiva del foto del premier che, con la moglie Emanuela, si concede qualche giorno di vacanza sulle Dolomiti, dove è "fuggito" dopo aver annunciato la data delle prossime elezioni. Tra passeggiate sulle ciaspole ed escursioni sugli sci, il presidente del Consiglio stacca dagli impegni, in attesa della full immersion pre-elettorale.