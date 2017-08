I Cinquestelle Luigi Di Maio e Alessandro Bi Battista sono impegnati nel tour per sostenere il candidato M5s alla Regione Sicilia, Giancarlo Cancellieri, nelle elezioni del 5 novembre. La corsa a Palazzo d'Orleans si preannuncia in salita, in un territorio colmo di contrasti e con le strategie messe in campo per la campagna elettorale da tutte le forze politiche del Paese: da Silvio Berlusconi, che sta tentando di riunire il centrodestra spaccato, al Partito democratico che potrebbe tentare un eventuale patto con Angelino Alfano. L'andamento del voto sarà un termometro per le future politche. Nelle immagini di Instagram pubblicate dai tre esponenti del MoVimento, comunque, comizi e piazze ma anche mare e relax, tutto all'insegna della semplicità: Di Maio alla Scala dei Turchi; Dibba con la compagna nella Valle dei Templi.