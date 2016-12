2 di 10 Ansa

Chi sarà il futuro sindaco di Roma? Ecco il totonomi per il post Ignazio Marino

Alessandro Di Battista è il nome più accreditato per vincere le elezioni per il M5S. Romano, 37 anni, ha acquisito la giusta esperienza in Parlamento. Volto ormai noto anche ai talk show, Di Battista ha però negato una sua candidatura. Le ferree regole del M5S la vietano.