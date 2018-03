Elezioni, il primo senatore di colore è della Lega Facebook 1 di 10 Facebook 2 di 10 Facebook 3 di 10 Facebook 4 di 10 Facebook 5 di 10 Facebook 6 di 10 Facebook 7 di 10 Facebook 8 di 10 Facebook 9 di 10 Facebook 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega", scrive Iwobi sulla sua pagina Facebook, "sta per iniziare un'altra grande avventura. I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra del Paese". E aggiunge: "Non posso dimenticare poi la mia famiglia, senza di loro non sarei arrivato fino a qui oggi, perché non hanno mai smesso di supportarmi e di starmi vicino".