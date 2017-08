Dl Sud, Senato approva la fiducia: il testo torna alla Camera

Il Senato ha approvato, con voto per appello nominale, la questione di fiducia sul decreto Mezzogiorno con 154 voti favorevoli e 117 contrari. L'Aula ha infatti dato il via libera al maxiemendamento presentato dal governo sul cosiddetto dl Sud. Il provvedimento, che scade il 19 agosto, passa ora all'esame della Camera in seconda lettura.