Dl fisco, in corso il Consiglio dei ministri: presenti i vicepremier Di Maio e Salvini

"Il M5s diceva che tutelava l'onestà ma mi sembra che tuteli l'illegalità". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, deputata Pd, parlando del decreto fiscale. "Il condono non aiuta i cittadini onesti che dichiarano quanto guadagnano, che pagano le tasse, e che magari quando sono in difficoltà chiedono una rateizzazione. Un conto è avere più tempo per pagare una riduzione, un conto è pagare il 20% in meno rispetto a chi è stato onesto e corretto", ha aggiunto. Boschi ha detto di non credere "che cada il governo, perché l'interesse di Lega e M5s è rimanere attaccati alle loro poltrone. Stanno usando una tattica da prima Repubblica: dentro il governo discutono, un partito dice una cosa, l'altro dice quella opposta, ma poi fanno la pace, continuano a governare e a spartirti tutte le cose. Trovo abbastanza allucinante che la trattativa sia 'ti do un condono fiscale, in cambio mi dai un condono edilizio a Ischia'".