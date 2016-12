Disavventura per Matteo Salvini in Russia: fermato (e poi rilasciato) per uno striscione contro Renzi

"Arrestato per il Milan...". Ha scherzato così il leader della Lega Matteo Salvini, protagonista di una piccola disavventura in Russia, nella Piazza Rossa di Mosca. L'esponente del Carroccio ha infatti visto avvicinarsi a lui due agenti di polizia, che precedentemente lo avevano osservato mentre sventolava un manifesto per il "No" al Referendum del 4 dicembre, insieme a una maglia del Milan. La legge russa, infatti, vieta di esporre striscioni politici senza previa autorizzazione.