Di Maio incontra i rider, "simbolo di una generazione abbandonata"

"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider". A dirlo è il neoministro Luigi Di Maio, spiegando che questa categoria di lavoratori "fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto". Di Maio ha sottolineato la necessità di dare loro diritti come "l'assicurazione ed una paga minima dignitosa".