Decreto salva-banche, via libera definitivo dalla Camera

L'aula di Montecitorio ha dato il via libera finale al cosiddetto decreto salva-banche, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Il testo era già stato approvato dal Senato. L'ok è arrivato con 246 sì, 147 no e 22 astenuti. "E' un passo avanti per garantire più sicurezza economica a famiglie e imprese", ha commentato il premier, Paolo Gentiloni.