13:30 - Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, non si avvarrà della prescrizione nel processo d'Appello per l'inchiesta Why Not: "Voglio essere assolto nel merito e voglio che mi venga resa giustizia anche in sede penale", ha spiegato. De Magistris ha spiegato di essere stato condannato in primo grado "per aver svolto il mio dovere e sono certo di non aver commesso alcun reato".