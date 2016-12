Cgil, il segretario Camusso intona "Super-Matteo" sulle note di Ufo Robot

18:11 - Si è improvvisata anche cantante il segretario della Cgil, Susanna Camusso, coinvolta in un siparietto musicale da alcuni manifestanti durante il corteo di oggi a Roma. Sulle note della sigla del celebre cartone animato "Ufo Robot", la Camusso ha intonato le strofe scritte per il premier Matteo Renzi. "Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e al governo se ne sta...Ma chi è? Ma chi è? Super-Matteo", il testo del brano dedicato ironicamente al presidente del consiglio. Visibilmente divertita dall'esibizione, la Camusso ha accettato per regalo il testo della canzone, che ha portato via con sé.