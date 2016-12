Caso banche, Silvio Berlusconi: "Risarcire, o salta la credibilità"

Silvio Berlusconi , telefonando a un raduno di Forza Italia a Imola, è tornato sul salvataggio delle banche: "Credo che, aldilà dell'atto di giustizia che si fa rendendo alle persone i loro soldi, non si mette in conto il danno che una non restituzione totale può portare a tutta la credibilità delle banche". "Banca ha sempre significato finora sicurezza, da questo momento in poi non lo significherà più, è un disastro veramente", ha poi aggiunto.

"Stiamo vivendo - ha quindi proseguito il leader di Forza Italia - in un sistema che non è più democratico, siamo in una non democrazia nella quale il partito guidato da un uomo, il signor Renzi (che non ha mai partecipato nemmeno alle elezioni parlamentari, ha avuto soltanto i voti per l'elezione a sindaco) pur avendo il consenso di un elettore solo su sei che hanno diritto, visto che le metà dei nostri concittadini non va più a votare, non solo governa, ma lo fa prendendosi il potere a piene mani, mettendo i suoi uomini dappertutto".



Nella telefonata Berlusconi ha poi sottolineato che Renzi "cambia anche la legge elettorale e la Costituzione per costruirsi un sistema a suo uso personale, e credo che dobbiamo essere tutti capaci di raccontare alle persone con cui parliamo di che cosa veramente si tratta. Si tratta di un sistema per cui una sola Camera fa le leggi, un solo partito avrà la maggioranza dei seggi di questa Camera, un solo uomo avrà il potere in questo partito. E' un vero e proprio regime".