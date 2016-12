Boschi: non faremo macroregioni

"Potevamo eliminare le Regioni a statuto speciale, il governo ha ritenuto di non farlo e non lo farà né presenterà un piano per le macroregioni". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, intervenendo alla scuola di formazione politica del Pd. "Credo che sia necessario prima approvare questa riforma costituzionale e dopo eventualmente valutare", ha poi aggiunto.