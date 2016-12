Bindi: cittadini ci giudicheranno

"Saremmo inadempienti se non avessimo elaborato questa lista di impresentabili. Ai cittadini diamo informazioni in più su chi intende rappresentarli. E saranno loro, i cittadini, a valutare". Rosy Bindi risponde così a Matteo Renzi, che aveva definito "autoreferenziale" il dibattito in corso. La presidente dell'Antimafia aggiunge: "Comunichiamo questi dati l'ultimo giorno proprio perché non vogliamo entrare nella competizione elettorale".