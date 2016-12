Bersani: il Paese non si guida soli

15:20 - "Matteo Renzi è una persona intelligente e non può non sapere che a guidare un Paese complesso uno solo non ce la fa. Se si comincia ad essere in due forse è meglio...". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, sottolineando come sia nell'interesse del premier che ci sia una figura forte al Quirinale. L'ex segretario del Pd ha poi aggiunto che il successore di Napolitano dovrà saper "tenere il volante di un Paese che deve essere guidato e rasserenato".