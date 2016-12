Berlusconi: se scendo in campo le cose cambiano. E apre ad adozioni gay

Silvio Berlusconi torna a parlare di un suo prossimo impegno in politica e dice: "Il futuro che verrebbe fuori con una mia discesa in campo o meno cambierebbe molto la situazione". Poi passa all'attacco del premier accusando Renzi di aver "costruito un sistema che va bene solo per lui, un vero e proprio regime". E aggiunge: "Se andassero al ballottaggio Pd e M5S non sarebbe il Partito democratico a vincere".