Berlusconi: "Governo con il Pd? Lo voglio di centrodestra"

"Io voglio un governo del centrodestra, punto e basta. Che deve andare in Parlamento a trovare dei voti di supporto a se stesso e al proprio programma, punto". Lo ha detto a Campobasso Silvio Berlusconi, riferendosi alla possibilità di formare un governo con il Pd, nonostante il "no" di Salvini. Ma, ribadisce il leader di Forza Italia, "senza assolutamente i 5 Stelle, un partito pericoloso per la democrazia e per la libertà".