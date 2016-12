3 febbraio 2015 Berlusconi al Quirinale: "Il patto del Nazareno? Vediamo se c'è ancora" In merito alle riforme, il leader di Forza Italia aggiunge: "Se una proposta arriva dalla sinistra la giudichiamo". Mattarella? "Mi sembra una brava persona" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:40 - "Mattarella non lo conosco ma mi sembra una brava persona". Così Silvio Berlusconi, osservando anche che il nuovo presidente della Repubblica "ha una bella immagine con i suoi capelli bianchi e il dono della concisione, che non guasta". Per il leader di Forza Italia, poi, il discorso di insediamento è stato "adeguato e rispettoso della Costituzione". Sul Patto del Nazareno dice: "Vediamo, se una proposta arriva dalla sinistra la giudichiamo".

"Come sta il Patto del Nazareno? - aggiunge il leader di Forza Italia - Francamente non lo so abbiamo sempre avuto uno spirito di Stato e siamo convinti che ci vogliano riforme per il Paese. Se una proposta arriva dalla sinistra la giudichiamo e decidiamo". "Noi siamo sempre gli stessi e finora abbiano votato sì per amore di riforme, ma da oggi voteremo sì solo a ciò che ci convince".



"In passato tre Capi di Stato ostili - "Le condizioni che abbiamo trovato hanno reso impossibile la nostra rivoluzione liberale" anche perche' "abbiamo trovato sul nostro cammino la magistratura che conoscete e che c'e' in Italia e tre capi di Stato ostili", ha poi affermato Berlusconi uscendo dal Quirinale per spiegare come mai lui e il suo Movimento negli anni in cui era al governo non sia riuscito a portare a termine "la rivoluzione liberale".