Bassolino: "Le primarie non si cambiano in corsa, lo disse Renzi"

Sull'ipotesi di un divieto di candidatura alle primarie Pd per gli ex sindaci, Antonio Bassolino non ci sta e, mostrando il testo di un'agenzia che riporta una frase del premier fatta a ottobre, afferma ironicamente: "Le regole non si cambiano, l'ha detto Renzi il 21 ottobre, sono d'accordo con lui". "Se si volevano modificare bisognava farlo prima, non ora che il treno è partito", ha ribadito Bassolino, che sabato ha annunciato la sua candiatura.