foto LaPresse

17:13

- "E' ora di finirla una volta per tutte con il voto segreto". E' quanto chiede il gruppo M5S al Senato, che mira a una votazione palese in Aula sulla decadenza di Silvio Berlusconi. "Sfidiamo tutti, Pd, Pdl, Sc, Sel e Lega" a modificare il regolamento di Palazzo Madama per "far svanire ogni timore e aprire alla trasparenza", sostengono i senatori Cinque Stelle. "Chi non ha nulla da nascondere - aggiungono - voti la nostra proposta".