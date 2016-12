Silvio Berlusconi: "Se la sinistra mi fa decadere, io faccio cadere il governo"

foto LaPresse Correlati Enrico Letta: "Questo governo sta cambiando il Paese, ma non è l'esecutivo che volevo"

Imu, governo: niente stangate su seconde case 20:16 - "Dopo 20 anni dalla mia discesa in campo si ripete la stessa situazione: tentano di nuovo di togliermi di mezzo attraverso misure giudiziarie che nulla hanno a che vedere con la democrazia": così Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con Bassano del Grappa dove è in corso una riunione de "l'esercito di Silvio". Il leader del Pdl ha poi affondato: "Non siamo disponibili a mandare avanti un governo se la sinistra dovesse intervenire su di me".

"Abbiamo fatto le larghe intese, di pacificazione per vedere se si potesse mettere fine alla guerra civile, quella guerra fredda partita dopo il '48 invece avete visto quello che è successo siamo ancora in mezzo al guado", ha detto Berlusconi. Il leader del Pdl è poi intervenuto sulla sua decadenza che sarà discussa dalla giunta del Senato a settembre: "Sarebbe disdicevole se il governo cadesse ma naturalmente non siamo disponibili a mandare avanti un governo se la sinistra dovesse intervenire su di me, sul leader del Pdl, impedendogli di fare politica".



"Qualcuno mi ha detto, immaginiamoci cosa sarebbe successo nel 1948 o se la Dc avesse tolto Togliatti al Pci o se il Pci avesse tolto la possibilità di far politica a De Gasperi, sarebbe scoppiata la guerra civile", ha proseguito Berlusconi. "Noi speriamo che questo governo vada avanti" e "spero che, al di là delle dichiarazioni che sentiamo, i signori del Pd abbiano senso di responsabilità e decidano in modo democratico. Staremo a vedere se questo accadrà", ha ancora sottolineato il Cavaliere.



Imu è la nostra vittoria - Berlusconi si è poi soffermato sulla recente cancellazione dell'Imu: "E' una nostra vittoria, è merito tutto nostro e soltanto nostro".



Letta: "Decadenza Berlusconi è certa" - Da Genova, invece, alla festa del Pd e quasi in contemporanea il presidente del consiglio Enrico Letta rispondeva ad una domanda proprio sulla decadenza di Berlusconi dopo la sentenza della Cassazione: "La risposta è molto semplice: io penso che non credo ci siano molti margini, la separazione tra il piano politico e giudiziario è necessario". "Se il governo si mettesse ad occuparsi di altre questioni non farebbe il suo dovere. Il governo non ha nulla a che fare con le competenze della giunta. Chi crea connessioni improprie dovrà spiegare ai cittadini il senso di queste relazioni pericolose", ha aggiunto.