Giulio Andreotti, le date della vita

foto Ansa 14:45 - La vita di Giulio Andreotti è una lunga sequenza di date che scandiscono prima il suo "cursus honorum", poi la sua odissea giudiziaria. Queste le principali tappe: - La vita di Giulio Andreotti è una lunga sequenza di date che scandiscono prima il suo "cursus honorum", poi la sua odissea giudiziaria. Queste le principali tappe:

1919- Nasce a Roma il 14 gennaio.



1941- Si laurea in Giurisprudenza, specializzandosi in Diritto canonico



1942- Presidente nazionale degli universitari dell'Azione cattolica



1944- Consigliere nazionale della Dc



1945- Si sposa con Livia Danese



1946- Deputato Costituente con oltre 25 mila voti



1947-'54- Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Alcide De Gasperi



1954- Ministro dell'Interno nel primo governo Fanfani



1955-'58- Ministro delle Finanze 1959-'65- Ministro della Difesa



1966-'68- Ministro dell'Industria



1969-'72- Presidente dei deputati della Democrazia cristiana



1972-'73- Presidente del Consiglio nei due governi di centro-destra



1972- Record di preferenze personali alle elezioni politiche: 367mila



1974-'76- Ministro della Difesa e del Bilancio nei governi Rumor e Moro



1976-'79- Presidente del Consiglio nei tre governi di solidarietà nazionale



1979-'83- Presidente della commissione Esteri della Camera



1983-'89- Ministro degli Esteri nei governi Craxi, Fanfani, Goria e De Mita



1989- Record di preferenze alle elezioni Europee: 500 mila nella circoscrizione Nord- est



1989-'92- Presidente del Consiglio per la sesta e settima volta



1991- E' nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga



1993- 27 marzo. Al Senato arriva la richiesta di autorizzazione a procedere per concorso in mafia: e' avanzata dalla Procura di Palermo



1995- 20 luglio. La Procura di Perugia chiede l'autorizzazione a procedere per Andreotti con l'accusa di omicidio nei confronti del giornalista Carmine Pecorelli.



1999- 26 settembre. Comincia nell'aula bunker dell'Ucciardone, a Palermo, il "processo del secolo". L'accusa si è trasformata in associazione mafiosa



1999- 30 aprile. Al processo Pecorelli i Pm chiedono l'ergastolo per tutti gli imputati



1999- 24 settembre. Dopo oltre 100 ore di camera di consiglio arriva il verdetto per lì omicidio Pecorelli: tutti assolti per non aver commesso il fatto



1999- 23 ottobre. Al processo di Palermo Andreotti è assolto con la formula "dubitativa".



2001- 19 aprile. Inizia il processo di appello a Palermo



2002- 17 novembre. La Corte di Assise di appello di Perugia condanna a 24 anni di reclusione Giulio Andreotti e Tano Badalamenti per l'omicidio Pecorelli



2003- 2 maggio. La Corte di appello di Palermo conferma, con alcune modifiche, la sentenza di assoluzione per Giulio Andreotti dall'accusa di associazione mafiosa



2003- 30 ottobre. La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza sull'omicidio Pecorelli: di fatto è l'assoluzione piena da qualsiasi responsabilità per Andreotti e Badalamenti che sono estranei alla uccisione del giornalista avvenuto il 20 marzo 1979



2004- 28 dicembre. La Cassazione conferma la sentenza di assoluzione nel processo per mafia : la sentenza di Palermo diviene così definitiva. Prescrizione per il delitto di associazione a delinquere fino alla primavera del 1980 e l'assoluzione per il reato di associazione mafiosa dal 1980 in poi. I magistrati annotano che è dubbio il ruolo di Andreotti per i rapporti con Cosa Nostra prima del 1980, visti anche gli incontri con il boss Stefano Bontade, i legami con Vito Ciancimino e con i cugini Nino e Ignazio Salvo: ma la questione non può essere approfondita dato che i fatti sono coperti da prescrizione



2009- 14 gennaio. Giulio Andreotti compie 90 anni