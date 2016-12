Porno-ricatto degli hacker Pd ai 5 Stelle

foto Ansa

10:01

- Il M5S trema. Non per il futuro politico, ma per l'attacco subito nei giorni scorsi da un gruppo che si autodefinisce gli "Hacker del Pd" e che, come riportato da l'Espresso, ha consentito ai pirati informatici di violare la privacy di una trentina di deputati e senatori 5 stelle. Secondo quanto riportato da "Libero", infatti, gli hacker non hanno rubato dai computer solo imbarazzanti comunicazioni politiche con Grillo e Casaleggio, ma anche scatti tanto privati quanto hard che ora sarebbe pronti a diventare pubblici.