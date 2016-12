Berlusconi-Bersani: rosa di nomi per il Quirinale

- Pier Luigi Bersani e Silvio Berlusconi mettono da parte ambizioni e sospetti reciproci. A parlare di nomi si scenderà solo nei prossimi giorni e, a quanto si apprende, potrebbero esserci un altro paio di incontri tra i big, sicuramente uno a ridosso del 18 aprile se la trattativa andrà per il meglio. Ma sembra chiaro che, se intesa ci sara', il punto di caduta sara' con molta probabilità, anche se nessuno fa nomi, un politico, come, più che personalità più istituzionali anche se il presidente del Censissarebbe molto quotato.

Insomma si sarebbe deciso di individuare insieme il candidato migliore in una rosa di personalita' dal profilo politico capace di gestire lo stallo istituzionale. Dopo settimane di mediazioni tra i pontieri, il Cavaliere e il leader Pd hanno deciso di andare a vedere di persona le carte dell'avversario. Le premesse dell'incontro, tenuto in un ufficio off limit alla Camera e confermato alla stampa solo al termine, non lasciavano presagire nulla di positivo: il Cavaliere, fino a stamattina, andava dicendo ai suoi di non fidarsi di Bersani e che, nel caso in cui il Pd avesse tirato dritto su una personalita' di parte come, l'unica strada sarebbe stata il ritorno alle urne indicando anche nel 7 luglio una data possibile. Dal canto suo, Bersani aveva appena ribadito all'assemblea del gruppo Pd che non c'e' alcuno spazio per governissimi e che sul Colle i dem non avrebbero accettato ''ricatti o scambi''.

Ma, pur se le distanze restano, l'incontro, ''tranquillo'' anche nei toni, sostengono sia nel Pd sia nel Pdl, sembra aver convinto i due leader a ''tentarle tutte'', come dicono Enrico Letta e con parole simili Angelino Alfano, entrambi presenti alla riunione, per trovare un nome condiviso per il Quirinale. Ad aiutare il confronto sembra sia stata la premessa, condivisa da tutti, di separare la partita del Quirinale da quella del governo, intreccio che solo due settimane fa aveva fatto fallire la prima trattativa tra Pd e Pdl.

Per il Quirinale Bersani avrebbe rivendicato il dovere della prima proposta assicurando pero' che non si cerchera' uno o piu' nomi di parte ma bensi' capaci di ''unire'' quante piu' forze politiche. Sia il leader Pd sia l'ex premier si sono ben guardati dal fare nomi ''anche per evitare - spiegano fonti parlamentari - di bruciarseli a vicenda''. Ma l'identikit delineato e' quello di un politico, con un'esperienza navigata nelle istituzioni ma anche un dimostrato equilibrio. ''Dobbiamo anche tenere in considerazione la parita' di genere'', avrebbe buttato la' Bersani, non escludendo una candidata donna nella rosa.