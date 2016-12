I grillini siciliani "beccati" con l'auto blu

foto Ansa 17:36 - Il fascino irresistibilie dell'auto blu non risparmia i grillini. Basta vedere la vicenda di Antonio Venturino, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana e Giampiero Trizzino, capo della commissione Ambiente e Territorio. Per una visita alla base militare di Sigonella con in console Usa Moore i due deputati grillini sono partiti da Palermo proprio a bordo di una vettura con lampeggiante. - Il fascino irresistibilie dell'auto blu non risparmia i grillini. Basta vedere la vicenda di Antonio Venturino, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana e Giampiero Trizzino, capo della commissione Ambiente e Territorio. Per una visita alla base militare di Sigonella con in console Usa Moore i due deputati grillini sono partiti da Palermo proprio a bordo di una vettura con lampeggiante.

E dire che entrambi avevano espressamente rinunciato all'uso di questi mezzi in un filmato del 13 dicembre scorso. "Perché mi fa questa domanda? Non è un'auto blu, ma di servizio", è stata la risposta di Venturino alle domande dei cronisti. "Oggi siamo venuti da Palermo e dobbiamo fare un altro giro, e siccome io la macchina non ce l'ho e a piedi sarebbe stato complicato, in bicicletta sarebbe stato un po' difficile. Quindi per motivi di tempo abbiamo usato un'auto di servizio, chiamiamola auto aziendale, dell'azienda Ars".