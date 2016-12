Venti domande per Grillo e Casaleggio

foto Dal suo blog ufficiale Correlati Grillo inciampa sulle Parlamentarie 10:29 - Dopo le dieci domande di Repubblica a Berlusconi, ne arrivano venti che turbano i sogni di vittoria di Beppe Grillo e del guru del web Casaleggio. A porle è tale Fulvio Biagini, simpatizzante ferrarese del Movimento e amico del dissidente Tavolazzi. Domande che si sono sparse a macchia d'olio sui blog dei grillini e sui loro proflili Facebook. Domande (tecniche e non) ancora senza risposta, risposta che probabilmente non arriverà mai. - Dopo le dieci domande di Repubblica a Berlusconi, ne arrivano venti che turbano i sogni di vittoria di Beppe Grillo e del guru del web Casaleggio. A porle è tale Fulvio Biagini, simpatizzante ferrarese del Movimento e amico del dissidente Tavolazzi. Domande che si sono sparse a macchia d'olio sui blog dei grillini e sui loro proflili Facebook. Domande (tecniche e non) ancora senza risposta, risposta che probabilmente non arriverà mai.

Ecco le venti domande a Grillo e Casaleggio



1 – Chi è o chi sono gli amministratori del Portale?



2 – Dove è fisicamente il server su cui è il Portale?



3 – Chi ha accesso alle informazioni sensibili?



4 – Come vengono scelte le persone che hanno accesso al Portale come amministratori?



5 – Quali metodologie di sicurezza vengono adottate?



6 – Quanti iscritti vi sono sul Portale?



7 – Quanti degli iscritti operano regolarmente?



8 – Come sono suddivisi per regione e provincia gli iscritti e gli attivi?



9 – Come si pensa di garantire trasparenza nelle votazioni?



10 – Chi e come certificherà che le votazioni sono libere, reali e che il conteggio sarà corretto?



11 – I verbali dei risultati come verranno resi pubblici?



12 – Si prevedono “terze parti” che saranno abilitate al controllo e alla certificazione del voto?



13 – Nel caso di problemi di accesso o di attacco hacker, come si pensa di rendere possibile il voto?



14 – Sarà possibile per tutti i cittadini verificare le operazioni di voto, scrutino e proclamazione degli eletti?



15 – Nel caso di controversie o ricorsi chi e come si deciderà?



16 – Ogni votante avrà una certificazione dell’avvenuto voto verificabile in ogni momento anche a valle della chiusura delle votazioni?



17 – Le informazioni sul voto essendo dati estremamente sensibili, da chi verranno gestite, archiviate e rese inaccessibili?



18 – Come verranno proclamati gli eletti?



19 – Vi sono state deroghe per la scelta dei candidati, rispetto alle varie regole, post e comunicati politici?



20 – Quale sarà la “struttura di comunicazione” che sarà destinataria dei fondi dei gruppo parlamentari?